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محمود مسلم

الرئيس الأوكراني: لم نلحظ أي انسحاب روسي حتى الآن من المناطق الحدودية

تدريبات عسكرية للجيش الأوكراني قرب الحدود مع بيلا روسيا

كتب:

عاجل
01:40 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
الرئيس الأوكرانى

الرئيس الأوكرانى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «لم نلحظ أي انسحاب روسي حتى الآن من المناطق الحدودية  بين روسيا وأوكرانيا»، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تدريبات عسكرية للجيش الأوكراني قرب الحدود مع بيلا روسيا

فى السياق ذاته، يجري الجيش الأوكراني تدريبات عسكرية  قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح اليوم الأربعاء، نهاية المناورات العسكرية، وسحب قوات شاركت فيها من جزيرة القرم.

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بقلم عاجل