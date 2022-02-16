مدبولي: «الوقود زاد عالميا بنسبة 54% وعندنا 9.7% بس»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التغيرات المناخية بدأت تسبب المشكلات في عدد من المناطق، والجميع شعر أن شتاء هذا العام غير مسبوق، مما سبب مشكلات بالمنتجات الزراعية، مما أدى لارتفاع بعض السلع على مستوى العالم، مما أدى لاضطرابات في الأسواق وارتفاع السلع، ومع كل ذلك بذلت الدولة جهدا هائلا لتوفير كل السلع، وعدم شعور المواطن بنقص بسلعة واحدة، وبالفعل حققت مصر ذلك، والجميع رأى دولا كثيرة متقدمة وقف مواطنيها طوابير للحصول على سلع أساسية، ولكن مصر خططت تخطيط جيد وأمنت السلع الأساسية لـ3 أو 4 أشهر، ولم يشعر المواطن بأي نقص في السلع، ولكن الزيادات التي تحدث بأي سلعة في الخارج تؤثر على مصر بصورة أو أخرى.

السكر زاد عندنا بنسبة 23% والمتوسط العالمي زاد 32%

وشرح مدبولي، «الناس بتتكلم عن زيادة أسعار الوقود والناس قالت استغلينا ماتشات كورة وزودنا الأسعار، ولكن عاوز أقول إنه الزيادات اللي حصلت في مصر في ظل الجائحة نحو 9.7% بالرغم من زيادة الوقود عالميا بنسبة 54%، والدول اللي حررت سعر الوقود زادت فيها الأسعار بالنسبة دي، والسكر زاد عندنا بنسبة 23% والمتوسط العالمي زاد 32%، والزيت زاد عندنا 19% والمتوسط للزيادة الخارجية 34%، وهذا يعني أن الدولة حاولت استيعاب جزء من الزيادات من الموازنة لعدم تحميل كل شيء على المواطن، ولكن لابد من تحمل المواطن جزءا ومفيش أي دولة تقدر تتحمل ده لوحدها».