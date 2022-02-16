مدبولي: مصر تأثرت بالتضخم العالمي بمعدلات متوقعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن معدلات البطالة انخفضت عن الربع الأول من العام، مما يعني أن فرص العمل بمصر جيدة جدا، مشيرا إلى أن التضخم يحدث في العالم، والبعض بدأ يتحدث عن زيادة أسعار السلع، خصوصا وأن العالم يشهد فترة شديدة الاضطراب والاستثناء، والجميع يتحدث أن ما نعيشه الآن لم يحدث بالعالم من 100 سنة مضت من كل أنواع الاضطرابات والجوائح، ويمر العالم بوضع شديد الصعوبة، وبالفعل توجد موجة تضخم عالمية حدثت، موضحا أن العالم كله يتحدث عن نسب تضخم كبيرة، والدول المتقدمة تتعرض لمتوسط تضخم يصل لـ5.5%.

الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أعلى نسبة تضخم

وشرح مدبولي أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أعلى نسبة تضخم منذ 40 سنة مضت، والتي وصلت لـ7.5%، واليوم مع الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتي وصلت لـ8% مصر تعي أنها جزء لايتجزأ من العالم، وهذه النسبة هي نفس نسبة التضخم قبل كورونا وهي تتماشى مع مستهدفات مصر، وهذا أمر طبيعي جدا حدوث زيادات طفيفة من التضخم، والمستهدف كان الوصول لـ7% ويزيد أو ينقص 2%.

مصر تسير بنفس مستهدفاتها

واستكمل مدبولي أن مصر تسير بنفس مستهدفاتها، شارحا أن جزءا من تضخم مصر يأتي من الخارج بنسبة 35%، ونتيجة للتعايش مع كورونا زاد الطلب على كل السلع والمنتجات بالعالم، وبدأ يحدث نقص وشح في العديد من السلع الأساسية، وأسعار الوقود زادت بشكل غير مسبوقة، وقيمة تكلفة الشحن زادت 3 أضعاف وأي سلع تأتي لمصر تكون مضاف لها تكلفة الشحن، كل هذا بجانب من التغيرات المناخية.