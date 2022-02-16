مدبولي: ندعو ألا تتطور الأزمة «الروسية الأوكرانية» لأمور أكثر عنفا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس آلية للتحوط عبر الاحتياطات الإضافية التي قد تحتاجها الدولة تحسبا لأي تطورات في الأزمة «الروسية – الأوكرانية».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أننا ندعو ألا تتطور الأزمة الروسية والأوكرانية لأمور أكثر عنفا، مشيرا إلى وجود توقعات عالمية بأن ما نشهده حاليا من ارتفاع في الأسعار عالميا: «فترة وهتعود الأسعار للمعدلات الطبيعية».

لدينا 4 شهور ونصف احتياطي إستراتيجي من القمح

ولفت «مدبولي»، إلى أن مصر لديها 4 شهور ونصف الشهر احتياطي إستراتيجي من القمح، وأننا مقبلين على موسم القمح المحلي، وأنه تم توريد 3.5 مليون طن من القمح العام الماضي، وتم رفع سعر التوريد لتشجيع الفلاحين ليوردوا أكثر، متوقعا أن تكفي احتياطات مصر من القمح حتى آخر عام 2022.

وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على تأمين احتياطي إستراتيجي آمن من السلع لا يقل عن من 3 إلى 6 أشهر.