مدبولي: الأراضي الزراعية بتضيع.. وكل واحد بيقول جت على القيراطين بتوعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من خلال المشروعات القومية، موضحا أنّ مشروعات الاستصلاح الضخمة التي يتم تنفيذها، تستهدف إضافة مساحات كبيرة جدا للرقعة الزراعية، لزيادة قدرة الدولة على الصمود ضد أي متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع.

خطط الاكتفاء الذاتي

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أنّ الدولة المصرية تنمو، وعدد سكانها يزيد، ومن غير الممكن الاكتفاء بالموجود الآن، لافتا إلى أنّ الدولة تسعى إلى إحداث نمو كبير جدا أسرع من نسب زيادة السكان، ما يتطلب بدوره استثمارات هائلة من الدولة.

إجراءات مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

وطالب مدبولي، بعقاب شديد للمتعدين على الأراضي الزراعية، خاصة بعد جهود الدولة الكبيرة في استصلاح الأراضي الزراعية، ودفع مبالغ طائلة لتوصيل المياه وإعادة تدويرها لاستخدامها في الرقعة الزراعية، متابعا: «كل واحد بيقول جت على القيراطين بتوعي، ونتيجة لكده الأراضي الزراعية بتضيع، ولازم يكون في عقاب شديد للي بيتعدى على الأراضي الزراعية، لأنّه بيرتكب جريمة في حق البلد وحق الأجيال اللي جاية».

وأكد رئيس الوزراء، أنّه سيكون هناك إجراءات فورية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها «قضية أمن قومي»، مشيرا إلى أنّ الحكومة تعد قانونا على وجه السرعة، لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، ومصادرة المخالفة من المتعدي.

وشدد مدبولي، على أنّ الدولة لن تستطيع بمفردها التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنّ مشاركة المواطن ووعيه بخطورة الموقف، أمر مهم لوقف التعديات: «الناس بتبني في يومين أو 3 وسط الأرض الزراعية، والدولة تروح وتهد ويحصل صدام، لازم يكون في إدراك لمدة جرم وخطورة التعدي على الأرض الزراعية، لازم نفكر في مصلحة الدولة».