مدبولي: الحكومة مهتمة بالمشروعات الزراعية والصناعية وتدعم الصناعات المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تهتم بالمشروعات الزراعية والصناعية، وهناك دعم كبير للصناعات المصرية وتوطين وتشجيع ودعم الصادرات، موضحا أنّ إجراءات الدولة هدفها تعميق الصناعة المصرية.

حوكمة منظومة الاستيراد

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّ بعض الأقاويل أُثيرت بشأن حوكمة منظومة الاستيراد وضمان الجودة للمنتجات التي نستوردها، طبقا للمعايير الدولية كي يتم تنظيم السوق بالتنسيق مع البنك المركزي من أجل تنظيم هذا الإطار لضمان جودة المنتج وحماية الصناعة الوطنية.

تقديرات الناتج المحلي المصري

وتابع مدبولي: «خرجنا بنتيجة مهمة جدا اليوم، وهي تطوير تقديرات معدل الناتج المحلي المصري، دايما كنا نقول إنّ رقم الناتج المحلي للدولة مبيعكسش الاقتصاد الحقيقي، وإنّ الاقتصاد غير الرسمي مش ظاهر في الصورة، واشتغلنا عليه للخروج بأرقام تعديلات وتقديرات الناتج المحلي المصري، عشان نستوعب جزء من الاقتصاد اللي كنا مش شايفينه».