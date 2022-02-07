محافظ أسوان يعلن إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض لمدة 3 سنوات

للاطمئنان على الشفافية، وتحري الدقة في أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الأول من العام الدراسي 2021/ 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية، قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجولة تفقدية داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات بمدرسة «عمر بن الخطاب» الإعدادية للبنات، بإجمالى 33 لجنة تصحيح، تضم 624 معلماً ومعلمة من المصححين، للوقوف على سير أعمال التصحيح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث رافقه خلالها عبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

5 أيام راحة للمصححين بعد انتهاء أعمال الكنترول

وقد أمر اللواء أشرف عطية، خلال جولته، بمنح المشاركين في التصحيح 5 أيام راحة، بعد انتهاء أعمال الكنترول، مع احتساب مكافأة الامتحانات لهم بحساب الورقة وليس اليوم، مشدداً على أن ما حدث العام الماضي من ظاهرة الغش الجماعي، وحصول بعض الطلاب على الدرجات النهائية دون استحقاقهم لها ، لن يتكرر مرة أخرى حيث تم تلافى كل ذلك هذا العام من خلال إحكام السيطرة والانضباط داخل لجان الإمتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، وأيضاً اختيار العناصر المميزة للمشاركة في أعمال الكنترول.

إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض لمدة 3 سنوات

وكشف محافظ أسوان عن إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض، بدءاً من العام القادم ولمدة 3 سنوات، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية، مطالباً المصححين بضرورة مراعاة العدالة والنزاهة الكاملة والدقة في التصحيح والرصد، وعدم الاستعجال، ضماناً لحصول كل طالب على حقة، وهو الذي يتطلب من العاملين بالكنترول ضرورة تحري الدقة الشديدة في إدخال درجات الطلاب، تجنباً لأي أخطاء تضر بمصلحة الطالب.

مراجعة عينات عشوائية من كراسات إجابات الطلاب

كما قام محافظ أسوان بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل الجزئيات ، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك ،

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن توجيهات محافظ أسوان للمصححين تمثلت كذلك في عدم اصطحاب مقدري الدرجات التليفون المحمول نهائياً داخل الحجرات، وعدم التدخين، مع مراعاة تواجد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة، بإجمالي 36 من الموجهين، و138 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية، و860 مقدر للدرجات، لافتاً إلى أن أعمال تقدير الدرجات بدأت السبت الماضي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، نحو 28 ألف و49 طالباً وطالبة، موزعين على 294 لجنة امتحانية، بمعدل 64 لجنة بإدارة أسوان، و21 لجنة بإدارة دراو، و37 لجنة بإدارة نصر النوبة، و73 لجنة بإدارة كوم امبو، و99 لجنة بإدارة إدفو.