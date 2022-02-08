محافظ أسوان: التصديق على مشروع القطار السريع خلال أيام

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه جرى الانتهاء من 85% من أعمال المرحلة الأولى في القرى التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا: «نتحدث عن جمهورية جديدة والمحافظة لا يتوقف العمل عليها، وحجم الأعمال التي تدخل الخدمة يوميًا كبيرة جدًا، وهناك ملاعب ومدارس ومحطات مياه ومحطات صرف»، لافتًا إلى أن التصديق الفعلي على مشروع القطار الكهربائي السريع سيكون خلال أيام.

تفاصيل مشروعات حياة كريمة

وأضاف «عطية» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض على قناة صدى البلد: «39 قرية رئيسية و109 قرى فرعية دخلت الخدمة في إطار المبادرة، بالإضافة إلى 335 نجعًا وكفرًا، وجرى تنفيذ 859 مشروعًا بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أنه سيجري الانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة 100% خلال شهر مارس.

وتابع محافظ أسوان أن المبادرة الرئاسية أصبحت تغطي المحافظة بالكامل، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم مغادرة أي مكان إلا بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، موضحًا أن المحافظة تعمل على حل التشابكات والتغلب على كل الصعاب لتنفيذ كل مشروعات المبادرة الرئاسية.

القطار الكهربائي السريع إنجاز كبير

ولفت إلى أن القطار الكهربائي السريع يقطع المسافة من مدينة 6 أكتوبر حتى أسوان خلال 4 ساعات فقط، لترد الإعلامية عزة مصطفى مبدية إعجابها بالمشروع: «4 ساعات؟! أنا لو رايحة لـ6 أكتوبر هيبقى في 4 ساعات».

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل في كل القطاعات، وجرى عرض مخطط المشروع عليه من جانب المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وسيجري التصديق الفعلي عليه خلال أيام.