محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 73.3%

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2021/ 2022، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 73.3%، كما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الأول الشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح بلغت 56.3%.

المحافظ يوجه بتلافي السلبيات وتعظيم الإيجابيات

ووجه محافظ أسوان، خلال عرض القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، عبد الكريم لطفي، نتائج الفصل الأول والنسب المئوية للنجاح، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات، حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة، لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

الاستعداد للفصل الدراسي الثاني ومتابعة وصول الكتب

وشدد «عطية» على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم، للمرور الميداني على جميع المدارس، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية، سواء بإجراء الصيانة البسيطة، لتلافي كافة أوجه القصور والسلبيات، ومتابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية التحويلات، سواء للمعلمين أو الطلاب، تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

10 طلاب بالتصفيات النهائية على درع معرض العلوم

وأهدى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم درع معرض العلوم والهندسة (ISEF) على المستوى المحلي، والذي شارك فيه 51 طالباً وطالبة، بأفضل 40 مشروع اختراع، حيث فاز 10 طلاب سيدخلون التصفيات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم لطفي أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الأول بلغ 28 ألف و49 طالباً وطالبة، حضر منهم 27 ألف و369 طالباً وطالبة، نجح منهم 20 ألف و73 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بلغ 284 طالباً وطالبة، حضر منهم 238 طالباً وطالبة، ونجح منهم 134 طالباً وطالبة.