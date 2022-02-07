محافظ أسوان يسلم 12 سيارة ميكروباص و7 محلات بالسويقات الجديدة

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، 12 سيارة ميكروباص و7 محلات، بالسويقات الجديدة، منهم 7 سيارات تم إحلالهم بدلا من سيارات «البيك آب والكبود»، و5 سيارات تم إحلالهم بدلا من 8 رخص لعربات الحنطور، بجانب تسليم خطابات تخصيص محلات لأصحاب 7 عربات حنطور بالسويقات، وذلك استكمالا لجهود محافظة أسوان في تنفيذ المشروع الحضاري لتحديث وسائل النقل الجماعية من خلال إحلال وتجديد سيارات «البيك آب والكبود»، وعربات الحنطور بسيارات ميكروباص حديثة.

ورافق المحافظ، وفد البنك الزراعي المصري الممول لمشروع الإحلال والتجديد برئاسة مصطفى عبد العزيز رئيس قطاع البنك بأسوان، وسيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، ونسمة ناجح مدير إدارة المواقف .

تحديث السيرفيس أصبح نموذجا لباق المحافظات

أكد «عطية» على أن مشروع تحديث السيرفيس أصبح نموذجا لباقى المحافظات، كما أنه يشهد تطويرا لتمتد مظلته إلى الارتقاء بكافة المركبات ووسائل النقل الجماعى ومنها عربات الحنطور، التي سيتم اقتصارها فقط على العربات المميزة ذات المظهر الحضارى الذى يليق بمكانة أسوان السياحية، موضحا أنه تم إحلال وتجديد أكثر من 1000 سيارة لتفريغ مدن المحافظة من سيارات «البيك آب والكبود».

كما أنه سيتم خلال، فبراير الجاري، إعداد دراسة وقاعدة بيانات متكاملة لآلية إحلال وتجديد عربات التوك توك والتروسيكل لاستبدالهما بسيارات «الميني كار والميني فان والربع نقل الخفيف»، بما يحقق الصالح العام، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي أيضا لأصحاب هذه المركبات.