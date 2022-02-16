هواوي توقع اتفاقيات تعاون لدفع عجلة الرقمنة في قطاع البترول والغاز

على هامش مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022»، وقعت شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عدة اتفاقيات تعاون مع كلٍ من شركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت» والشركة المصرية للصمامات «إيفاكو»، وذلك في إطار استراتيجية هواوي لدفع عجلة الرقمنة في قطاع البترول والغاز.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع كلتا الشركتين إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمشروعات وتعظيم القيمة الصناعية منها، وذلك باستخدام أحدث تقنيات هواوي تكنولوجيز في مجال البترول والغاز بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وأحدث أنظمة إدارة مواقع العمل ومراكز البيانات.

«هواوي» تكنولوجيز توقع اتفاقيات تعاون مع «بترومنت وإيفاكو»

وقال فيليكس شو، الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات هواوي مصر: «نتطلع للعمل مع الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز وتزويدهم بأحدث تقنياتنا وحلولنا التكنولوجية التي تعمل على زيادة الإنتاجية وتقليل نسبة المواد المهدرة والحد من الانبعاثات الكربونية، ويعد تمكين هذا القطاع الحيوي والعمل على تسريع وتيرة تحوله الرقمي، أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية هواوي تكنولوجيز».

دعم جهود الدولة لتطوير قطاع الاتصالات

وتأتي هذه الخطوات دعما لجهود الدولة المصرية الرامية لتطوير القطاع من خلال برنامجها المتكامل للتحول الرقمي، حيث يعد قطاع البترول والغاز محركاً رئيسياً لجميع القطاعات الأخرى ولاعباً أساسياً في تنفيذ رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن «هواوي»، تعمل على توفير أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، إلى جانب أفضل الممارسات والاستراتيجيات لرقمنة قطاع النفط والغاز في مصر، إذ طُبِّقت حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع النفط والغاز في أكثر من 45 دولة من الدول المنتجة للنفط والغاز حول العالم، حيث تخدم 70% من أكبر 20 شركة عالمية فاعلة في صناعة النفط والغاز.

وتسعى «هواوي» إلى نقل هذه المعرفة والخبرات إلى الشركات والمؤسسات الفاعلة في السوق المصرية في إطار حرصها على تعزيز عملية تطوير صناعة النفط والغاز في مصر وتحويل القطاع رقميًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.