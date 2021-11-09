مساعد أمين عام «الوزراء» يزور جناح «هواوي» في معرض TransMEA

زار المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، جناح شركة «هواوي» في معرض TransMEA للنقل الذكي.

واستقبل مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بشركة هواوي شمال أفريقيا، وهالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية.

أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير قطاع النقل واللوجستيات

واستعرضت هالة عرندة، أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، وسُبل تحويله رقميًا دعمًا للتنمية الاقتصادية والمستدامة في ظل الرؤية الاستراتيجية مصر 2030، كما أطلعته على تفاصيل الحلول التكنولوجية التي أطلقتها هواوي، موضحةً أن الشركة تهدف إلى توفير حلول تكنولوجية من شأنها دفع عجلة التحول الرقمي في مجال النقل واللوجستيات، بما فيها المؤاني الذكية والنقل الذكي، يما يخلق ميزة تنافسية لقطاع النقل المصري وخدماته علي مستوى الاقليمي، اعتمادا على تكنولوجيات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «عرندة»، أن الشركة تقدم منظومة نقل رقمية متكاملة، تخدم كافة قطاعات النقل، سواء البري أو البحري أو الجوي أو السككي، من خلال مجموعة من الخدمات والإجراءات الموحدة تحت سقف واحد، بما في ذلك أتمتة إجراءات الشحن والتفريغ، فضلا عن توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرار والمشغلين وتبادلها بسهولة عبر الإدارات المختلفة.

حلول «هواوي» تشمل البنية التحتية التكنولوجية وخدمات الاتصالات

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية، إلى أن حلول هواوي، تنوعت لتشمل البنية التحتية التكنولوجية وخدمات الاتصالات، بجانب أنظمة معالجة البيانات ومشاركتها، وحلول التخزين الآمنة؛ إذ تُعد هذه الجوانب هي الأعمدة الرئيسية التي من شأنها تطوير القطاع بأكمله لتوفير تجربة متميزة وآمنة لكافة عناصر المنظومة، وهو ما يأتي في ضوء جهود الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.