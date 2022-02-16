البترول توقع اتفاقيات مع «أرامكو» لتنفيذ مجمع بتروكيماويات بمحور قناة السويس

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية، في إطار الإجراءات التنفيذية لمراحل إنشاء مجمع البتروكيماويات بمنطقة محور قناة السويس التابع لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول «إيجبس 2022»، حيث وقّع عن وزارة البترول، المهندس محمد عبادي، رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، والمهندس محمد يماني القحطاني، رئيس شركة أرامكو السعودية للتجارة.

اتفاقية المبادئ لتوفير الخام

وتشتمل الاتفاقيات والعقود الموقعة على العديد من المجالات الرئيسية، التعجيل بتنفيذ المجمع العملاق، وفي مقدمتها اتفاقية المبادئ لتوفير الخام مع شركة أرامكو السعودية للتجارة، التي تعد الشركة الأولى والرائدة عالميا في مجال توفير الخام، ما يؤمّن بدوره احتياجات شركة البحر الأحمر من الخام العربي الخفيف جدا، لما يتميز به من جودة وملاءمة لتصميم مجمع البتروكيماويات، وما تتميز به شركة أرامكو من باع طويل وخبرة عريقة والتزام.

ويعد التعاون بين قطاع البترول وشركة أرامكو السعودية تتويجا وامتدادا للعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة قيادة وشعبا، والتي تؤسس لمزيد من الشراكات الناجحة في قطاع البترول والغاز.

توقيع عقد استيراد زيوت أساسية بين هيئة البترول ولوبريف السعودية

وعلى جانب آخر، جرى توقيع عقد إستيراد زيوت أساسية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوبريف السعودية، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية المصرية، ووقّع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، المهندس طارق النُعيم، رئيس شركة لوبريف، بحضور المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمشرف على التجارة الخارجية، والمحاسبة هبة عبدالقادر، مساعد نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية.