الحرب بين أوكرانيا وروسيا.. موسكو تسحب قواتها و«كييف» تجتمع بوزراء دفاع الناتو

فى خضم الأحداث بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

وعن تفاصيل الحرب بين أوكرانيا وروسيا أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات إقليم الجنوب العسكري أنهت تدريباتها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية، وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسرا يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا .

روسيا تسحب قواتها من شبه جزيرة القرم

وكانت روسيا أعلنت أمس سحب جزء من قواتها المنتشرة عند حدود أوكرانيا.

من جهتها أعلنت بريطانيا، أنه لا توجد أدلة على انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا، وأكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه لا توجد أي أدلة على انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا، منوها إلى أنه من غير المفيد تحديد مواعيد للحرب بين أوكرانيا وروسيا.

أوكرانيا تعقد اجتماعا مع وزراء دفاع الناتو

ونوه وزير الدفاع البريطاني، إلى أن المعلومات الاستخباراتية، تفيد بأن 60%؜ من القوات الروسية، ما زالت على حدود أوكرانيا، قائلا: «يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها، عندما يتعلق الأمر بوقف تصعيد التوتر في أوكرانيا»، وفقا لقناة «سكاي نيوز»، وفي المقابل، تعقد أوكرانيا، اجتماعًا غدا مع وزراء دفاع الناتو، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، لبحث الأزمة

وحدات من المدفعية الروسية تتخذ أوضاعا هجومية

وفي السياق، ذكرت مصادر أمريكية، اليوم، أنّ وحدات من المدفعية الروسية اتخذت أوضاعا هجومية استعدادا للحرب بين أوكرانيا وروسيا وفقا لشبكة «سي بي إس»، الأمريكية.