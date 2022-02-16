الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين: التوجه للمستشفى فورا في هذه الحالات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نسب الإشغالات بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، متفاوتة، ويشكل متحور «أوميكرون» نصف الحالات المصابة، لافتا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، بسبب عزوف المواطنين عن الحصول على التطعيم المتعلق بالإنفلونزا الموسمية.

أنواع حالات كورونا في مصر

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالات كورونا في مصر تتنوع بين «البسيطة والمتوسطة والحرجة»، مشيرًا إلى أن الحالات البسيطة والمتوسطة معظمهم عزل منزلي.

وأشار «عبدالغفار»، إلى مجموعة من الإرشادات التي يجب القيام بها في حال ظهور بعض الأعراض المتعلقة بكورونا، منها العزل المنزلي من 5 لـ7 أيام وأخذ قسط من الراحة، وشرب المياه والسوائل واستخدام مخفضات الحرارة والمسكنات عند اللزوم، وفي حال ضيق التنفس وانخفاض مستوى الأكسجين يجب عليك التوجه إلى المستشفى فورا وتلقي الرعاية اللازمة.

لا صحة لتوقف إرسال الرسائل المتعلقة بالجرعة الثالثة للمواطنين

وأكد أنه لا صحة لتوقف الوزارة عن إرسال رسائل الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا للمواطنين، مؤكدا استمرار إرسال الرسائل للمواطنين الذين مضى على تطعيمهم 6 أشهر، كما يمكن للمواطنين المتخلفين عن موعد الرسالة، أن يحصلوا على الجرعة التنشيطية في غضون شهرين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان الوزارة أمس خروج 1546 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 390489 حالة حتى اليوم.