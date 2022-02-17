حظك اليوم برج الجوزاء الخميس17-2-2022 مهنيا وعاطفيا 

برج الجوزاء يبدأ من 22 مايو حتى 21 يونيو، ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمد عوض ومحمد رمضان ويونس شلبي ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد المغني ونضال الشافعي وجوني ديب ومورجان فريمان، والممثلة وفاء عامر والممثلة نرمين الفقي والمطرب راغب علامة.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء ماليا ومهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء، بضروة معالجة أخطائك، إذ يجب أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون، دون عصبية أو تجاوز في التعامل حتى لا تدخل في مشكلات مهنية مع زملائك في العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء ينصحك بضرورة تجنب العصبية اليوم، إذ أن القمر في وضع معاكس، حيث أن الضغوطات في حياتك قد تجعلك تتعصب بشكل كبير، مما يجعلك تدخل في خلافات مع شريك حياتك، لذا عليك أن تتأنى وتفكر في تصرفاتك حتى لا تخسر أحبائك.

مواصفات برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء غير متوقع فهو من أكثر الأشخاص إثارة للاهتمام إذ أنه غير متوقع، والتعامل معه ممتع، ويمتلك شخصيتين مختلفتين ما يجعل تصرفاته صعبة للغاية، فهو مرح بدرجة كبيرة، ويحب الضحك ويمتلك حس عالي من الفكاهة، كما أنه يفضل قضاء وقت كبير مع الأصدقاء.

وأبرز عيوبه التردد الكبير فهو يأخذ وقت كبير لكي يأخذ قرار مهم في حياته، إذ أنه يحب أن يأخذ آراء الجميع من حوله لكي يتمكن من أخذ قرار، مما يجعله شديد التردد، كما أنه يحب المغامرة فهو لايحب الالتزام أبدا بأي شئ، لذلك فهو لا يتمكن من العمل في الوظائف التي تتطلب التزام وحضور في وقت محدد وانصراف.