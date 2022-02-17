أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 17-2-2022 في مصر

دائما ما تحظى أسعار العملات باهتمام وبحث الكثيرين، الذين يتطلعون إلى معرفة أسعارها المختلفة، للتعاملات التجارية والتحويلات والاستثمار وغيرها من الأمور، وزاد الاهتمام بالعملات خاصة بعد فتح الطيران المباشر بين أغلب الدول، ضمن خطة التعايش مع جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي، أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي اليوم 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس سجل 21.23 جنيه للشراء، ونحو 21.42 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.19 جنيه للشراء، ونحو 21.32 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لسعر 4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك عودة.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية لنحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

وسجل سعر اليورو في بنك مصر، حيث سجل نحو 17.74 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.57 للشراء وسعر 17.72 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر 17.73 جنيه للشراء 17.94 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.