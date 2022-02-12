أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12-2-2022 في مصر

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12-2-2022 تباينا في السعر أمام الجنيه المصري في مصر، وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وتحركاتها.

وتباينت أسعار العملات الأجنبية في كافة البنوك، على الرغم من الاستقرار فى الأسعار لليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار فى بنك مصر

وسجل الدولارفى بنك مصر مقابل الجنيه المصري، سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64جنيه للشراء، اليوم السبت 12-2-2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي، اليوم السبت، سعر 18.07 جنيه للبيع، مقابل 17.81 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

وبيع الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 12-2-2022 بسعر 21.46، مقابل 21.15 جنيه للشراء.

سعر بيع وشراء الريال السعودي

وبيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، اليوم السبت، بسعر 4.19 جنيه، مقابل 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر بيع الدرهم الإماراتي، اليوم السبت، فى بنك cib قيمة 4.27 جنيه، مقابل 4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

وسجل الدينار الكويتي، اليوم السبت، مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقى، 54.59 جنيه للبيع، مقابل 49.57 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لبيع وشراء العملات العربية والأجنبية اليوم

وعن أفضل البنوك لشراء وبيع الدولار، سجل بنك مصرف أبوظبي أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي اليوم السبت، بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء اليورو اليوم

وجاء مصرف أبوظبى الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، حيث سجل سعر 17.89 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منها اليورو اليوم السبت، بسعر 17.99 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الاسترليني

وجاء البنك المركزي كأفضل البنوك التي تبيع له الجنيه الاسترليني، اليوم السبت، بسعر 21.23 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، الذي تشتري منه الجنيه الاسترليني بسعر 21.18 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك التي تبيع لها الريال السعودي، بسعر 4.18 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الريال السعودي بسعر 4.018 جنيه.

أفضل البنوك التي تبيع وتشتري الدرهم الإماراتي اليوم

احتل بنك مصر قائمة أفضل البنوك التي تبيع لها الدرهم الإماراتي، بسعر 4.264 جنيه، مقابل البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الدرهم الإماراتي، اليوم السبت، بسعر 4.269 جنيه.