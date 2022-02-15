سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في البنوك المصرية

العملة الخضراء، من أكثر العملات التي تزيد عليها عمليات البحث بشكل يومي ومتزايد، فهي تتحكم في أسعار المنتجات حول العالم، والسبب يرجع إلى أنّ منظمة الأوبك تتولى تسعير البترول المصدر الرئيسي للطاقة مقابل سعر الدولار.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» للمواطنين والمستثمرين المهتمين، أسعار العملات خاصة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في السطور التالية:

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 15 فبراير.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وتباين سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم ليصل إلى نحو 17.67 جنيه للشراء 17.82 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 17.69 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 17.70 جنيه للشراء و18.84 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.70 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء.