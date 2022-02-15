أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في مصر

تستحوذ أسعار العملات العربية والأجنبية على اهتمام الكثيرين بشكل يومي، خاصة بعد فتح الطيران المباشر بين أغلب الدول، ضمن خطة التعايش مع جائحة كورونا، لذلك يفضل البعض معرفة أفضل الأماكن المصرفية لشراء أو بيع العملة الأجنبية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي، أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

وتعد العملة الخضراء من أكثر العملات استقرارًا في البنوك، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وجاء سعر الدرهم الإماراتي بين 4.29 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لسعر 4.29 جنيه للبيع، وأخيرا جاء الدرهم الإماراتي بسعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وتباين سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه في البنوك المصرية، فوصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.30 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.33 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.33 جنيه للبيع، أما في بنك عودة فسجل نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

وتباين سعر اليورو في بنك مصر، حيث سجل نحو 17.67 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجاري الدولي نحو 17.70 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.57 للشراء وسعر 17.72 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر 17.70 جنيه للشراء 18.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية لنحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.