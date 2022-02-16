فاروق فلوكس عن تصريحات هادي الباجوري: «هو حر يطلع مراته تتباس»

علق الفنان فاروق فلوكس على حالة الجدل التي أثارها نجله أحمد فلوكس على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والتي بدأت بالهجوم على المخرج هادي الباجوري، بسبب تصريحاته حول القبلات في الأفلام.

فاروق فلوكس عن القبلات في الأفلام: «لو البوسة ضمن سياق العمل مفيش مانع تتعمل»

وقال الفنان فاروق فلوكس في بث مباشر مع صحيفة «الوطن»، إن القبلات كانت موجودة في الأفلام المصرية القديمة، ولكن الزمن الآن تغير، موضحًا: «صعب المقارنة لأن ده زمن وده زمن، زمان في حفلات الست مكانش في واحدة محجبة، وكان شكل الست وهي لابسة مايوه غير مُنتقد، ولكن الوضع تغير بعد الأفكار المستوردة من بلاد أخرى».

وعن رأيه في تصريحات هادي الباجوري، الذي قال في لقاء تلفزيوني إنه لا يمانع تجسيد زوجته للمشاهد الرومانسية والقبلات في الأفلام، علق الفنان فاروق فلوكس: «هو حر في رأيه، وهو حر يطلع مراته تتباس، وهي بالطبع فنانة ليها قيمتها، ولكن لو البوسة هتأثر في تفكير الشباب بالسلب يبقي ميصحش تتعمل، ولو هتأثر بالإيجاب وفي سياق العمل مفيش مانع».

أحمد فلوكس يهاجم هادي الباجوري: «إمتى المهنة دي تنضف»

وسببت تصريحات المخرج هادي الباجوري في أحد البرامج الحوارية، حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال خلال اللقاء إنه لا يمانع تقبيل زوجته الفنانة ياسمين رئيس في أحد الأفلام، ووصف رافضي القبلات في الأفلام بأنهم «عاوزين يتعالجوا».

وتسببت آراء الباجوري الجريئة في موجات عاتية من الهجوم عليه، كان بينهم الفنان أحمد فلوكس، الذي كتب عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا: «أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا.. إمتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي».