نقابة الممثلين بعد كلام أحمد فلوكس عن قبلات الأفلام: لازم نحترم المهنة (فيديو)

تسببت انتقادات الفنان أحمد فلوكس ضد المخرج هادي الباجوري، ووصفه بأنه ليس شخصا ناجحا في عمله ولم يقدم أفلاما ناجحة، بخلاف الهجوم عليه لرفضه مصطلح السينما النظيفة، في حالة من الجدل سواء داخل أو خارج الوسط الفني.

ووصف أحمد فلوكس، عبر حسابه على السوشيال ميديا، القبلات في السينما بأنها منافية للآداب، ولايوجد ما يسمى بحرية الفن، مهاجما المخرج هادي الباجوري، وتوجيه رسالة شديدة اللهجة له، وقال فلوكس «المهنة دي لازم تنضف، عايز مراتك تعمل مشاهد رومانسية وتقدم قبلات براحتك، احنا مالنا».

أحمد فلوكس: المهنة لازم تنضف

وبشأن عبارات أحمد فلوكس على السوشيال وحديثه عن أن الفن لا يتمتع بالحرية وآرائه تجاه السينما، قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إنه حتى الآن لا يوجد قرار تجاهه لأنه لم يُنظر للمنشور الذي كتبه على حسابه بالسوشيال ميديا حتى الآن، وفي حال وجود أي قرار سيتم الإفصاح عنه.

وأشار إلى أن هجوم بعض الممثلين على الفن وتوجيه الانتقادات لزملائهم يؤثر بشكل سلبي على المجال كله، متابعا: يجب أن نحترم بعضنا البعض حتى يحترمنا جمهورنا.

هادي الباجوري لم يتقدم بشكوى ضد أحمد فلوكس حتى الآن

وبخصوص التحقيق معه بعد انتقاداته للمخرج هادي الباجوري، قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة لم يصلها أي شكوى حتى الآن من الباجوري.

وكان الفنان أحمد فلوكس، قد وجَه انتقادات لاذعة للمخرج هادي الباجوري، عبر حسابه على موقع فيس بوك، بعد التصريحات التليفزيونية للأخير بأنه مع تجسيد المشاهد الرومانسية والقبلات في الأفلام، وأنه ليس لديه مايمنع من قيام زوجته الفنانة ياسمين رئيس بتقديم مثل هذه النوعية من المشاهد.

وكتب أحمد فلوكس من خلال منشور له عبر فيس بوك، موجها انتقادات لاذعة للمخرج هادي الباجوري مطالبا إياه بالحديث عن نفسه فقط لأن المجتمع لايقبل مثل هذه الأمور، فضلا عن أنه ليس مخرجًا كبيرًا ولم يقدم أعمالًا ناجحة «مش فاهم بيتاخد رأي جنابه ليه؟ ده ملوش ولا فيلم ناجح»، وتساءل قائلًا: امتى المهنة دي تنضف بقى؟.