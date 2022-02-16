موعد مباراة انترميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا

اليوم الأربعاء على ستاد جوزيني مياتزا - سان سيرو يلتقي فريقا إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي في إطار الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تتجه أنظار الجماهير حول العالم من مشجعي الفريق الإنحليزي إلى المباراة المرتقبة، وتحديدًا المصرية والعربية، لمتابعة نجم المنتخب المصري اللاعب الدولي محمد صلاح، في هذا المباراة التي تعتبر ليست الأخيرة في الدوري التي تجمع الفريقين، فهناك مباراة أخرى تجمعهمها في 3 مارس المقبل.

موعد البث المباشر لمباراة إنترميلان وليفربول

وينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة إنتر ميلان وليفربول (بث مباشر) اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر ليلًا بتوقيت أبوظبي، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022، والتي توقع محللي كرة القدم العالمية، نسب فوز ليفربول بها بحوالي 54 %، أما نسب فوز إنترميلان فتصل لـ28 %، بينما تصل نسب التعادل لـ27 %.

ترتيب ليفربول وإنترميلان

وجاء إنتر ميلان كوصيف للمجموعة الرابعة، فيما جاء تصنيف الفريق الإنجليزي متصدرًا المجموعة الأولى، ومن المقرر أن يستضيف ملعب الأنفيلد في إنجلترا مباراة الفريقين في مرحلة الإياب.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وليفربول

يذكر أن منافسات دوري أبطال أوروبا تُبث حصريًا عبر قنوات «بي إن سبورتس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة bein sport

ويمكن للراغبين في متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر ضبط قنوات «بي إن سبورتس» كالتالي:

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 1

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2

وجاء تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2 كما يلي:

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK