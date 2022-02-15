تحظى مباريات دوري أبطال أوروبا دائما باهتمام الكثيرين وبحثهم، وازادت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات البحث عن موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، لمتابعي المباراة المهمة بين الفريقين والاستمتاع بأجواء كروية ساحرة دائما ما نشهدها في الشامبيونزليج.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، في إطار منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد ازدياد البحث عليها خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر وفق المعلن عنه، أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا اليوم بملعب جوزيه ألفالادي بالبرتغال، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم سردان يوفانوفيتش.

وتنطلق المباراة وسط طموح وآمال كبيرة من الفريقين، حيث تطمح كتيبة بيب جوارديولا مدرب فريق مانشيستر سيتي، في تحقيق الانتصار والفوز خارج الأرض، حتى يخوض لقاء العودة في ملعب الاتحاد بإنجلترا بهدوء، بعد أن يكون قطع شوطا كبيرا في سبيل بلوغ الدور التالي وتجاوز عقبة سبورتنج لشبونة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة

وتذيع بعض القنوات مباراة مانشيستر سيتي وسبورتنج لشبونة، أبرزها قناة beIN Sports Premium 2 HD، وتعد هذه الشبكة الناقل الحصري لمواجهات المسابقة الأوروبية.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بتشكيلة قوية، ليكون في حراسة المرمى: إيديرسون، بينما يضم خط الدفاع: لابورت - روبن دياز - ستونر، وفي خط الوسط: جواو كانسيلو - دي بروين - رودري - برناردو سيلفا، كما سيكون رحيم سترلينج - فيل فودين - رياض محرز في خط الهجوم.

ومن المقرر انطلاق لقاء الإياب بين مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، على ملعب الاتحاد يوم 9 من شهر مارس المقبل.