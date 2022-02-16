«ضاحي» لـ«الوطن»: زيادة جديدة في معاشات المهندسين أول يوليو «فيديو»

كشف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح على ذات المنصب أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة في معاشات نقابة المهندسين أول يوليو المقبل، بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها بدء من يناير الماضي.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأوضح المهندس هاني ضاحي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بعدما استجاب لدعوة عدد من زملاءه الترشح لخوض منافسات انتخابات نقابة المهندسين 2022، قام بوضع برنامج انتخابي واحتل شباب المهندسين جزء هام فيه من خلال 4 محاور هي:

- التدريب من خلال منح تدريبية تعاقد عليها وتمنح شهادة وإجازة للعمل.

- توفير فرص عمل.

- توفير وحدات سكنية بسعر مناسب.

- توفيرالخدمات النقابية في مختلف النقابات الفرعية على أعلى مستوى.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

وواصل هاني ضاحي المرشح على مقعد النقيب في انتخابات نقابة المهندسين 2022 قائلا: بالنسبة لمن وصل سن التقاعد، عملنا على زيادة المعاشات بنسبة 35% وستزيد في أول يوليو المقبل.

وبخصوص نسبة زيادة معاشات نقابة المهندسين قال «ضاحي»: أمانة صندوق النقابة تدرس النسبة، وقيمة المعاش حاليا 960 جنيها، لكن الأكيد بعد الزيادة ستتخطى قيمة المعاش الألف جنيه».

ووجه نقيب المهندسين رسالة إلى منافسيه في انتخابات نقابة المهندسين 2022 قائلا: «أقول للمنافسين ربنا يوفق أي حد من الموجودين، وأرجو من يفوز يستكمل المسيرة والبناء لأن من يعلي دورا يكون قادرا على استنشاق هواء نضيفا، أما من لا يلتفت إلى عمله لا يحقق شيئا، وأتمنى للجميع التوفيق».

ضاحي: لا دخل للسياسة بالنقابة

ووجه «ضاحي» رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلا: «أقول لكل مهندسي مصر أنتم مهندسون وأصحاب فكر، تقومون بأعمال التصميم والتنفيذ، وأنتم البناة فلا أحد يستطيع تغيير وجهة نظركم أو رأيكم في توجيه باختيار أحد دون آخر فأنتم أصحاب الرأي وأنتم أصحاب القرار ولا دخل للسياسة بالنقابة».

ومن المقرر أن تجرى يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، انتخابات نقابة المهندسين 2022 بدء من 10 صباحا حتى 7 مساء، وأوضحت اللجنة المشرفة أن عملية الاقتراع ستتم على المراكز النقابية التالية:

أولا: رؤساء النقابات الفرعية.

ثانيا: نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية.

ثالثا: نصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

ومن المقرر أن يكون الجمعة 4 مارس 2022، موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.