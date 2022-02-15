اللجنة المشرفة على انتخابات «المهندسين» توجه الدعوة للاقتراع 25 فبراير

وجهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين المصرية، يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أن عملية الاقتراع ستتم على المراكز النقابية التالية:

أولا: رؤساء النقابات الفرعية.

ثانيا: نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية.

ثالثا: نصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأوضحت اللجنة أنه مطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية من شعب «الكهربائية والمدنية والميكانيكا والمعمارية» 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

كما أشارت اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين إلى أنه بخصوص باقي الشعب الهندسية وهي «تعدين وبترول وفلزات- الكيميائية النووية- صناعة الغزل والمنسوجات» مطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية، 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

إجراءات انتخابات المهندسين

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أن إجراء الانتخاب يتم طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي، كما أن الحضور شخصي ولا يجوز التوكيل، ويجب إحضار بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة، فضلا على ضرورة التوجه لموظف التسجيل الإليكتروني لإثبات الحضور، وطباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات.

وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح يوم 12 يناير الماضي، وحتى يوم 26 يناير، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022، هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.