«ضاحي» لـ«الوطن»: مستعد لمناظرة كل المرشحين لمنصب نقيب المهندسين

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح لذات المنصب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أطلب من كل المرشحين لمنصب نقيب المهندسين أن يقفوا أمام الجمعية العمومية، ومستعد لمناظرتهم ومناقشتهم وأن أتحدث معهم ومعكم، ولكم أن تختاروا الأصلح، نقابة المهندسين أمانة في رقابكم ومسؤولية وعبء يقع على عاتقنا جميعا».

انتخابات نقابة المهندسين

وأوضح «ضاحي» في مؤتمر عقدته قائمة مهندسون في حب مصر بنادي المقاولون العرب، أنه من الضروري تعديل قانون نقابة المهندسين بغرض تحسين الموارد وينتظر اقراره في جلسة عامة لمجلس النواب.

إصابة ضاحي بفيروس كورونا

وقال «ضاحي» إنه قبل الترشح لدورة جديدة على منصب نقيب المهندسين استجابة لرغبة وإلحاح عدد من القيادات الهندسية والزملاؤ بحسب تعبيره.

وأضاف أنه بعد التقدم للترشح بيومين أصيب بفيروس كورونا وخضع للعلاج 24 يوما، وأشكر زملائي في هذه الفترة لعدم تأثر النقابة بغياب النقيب، فكل شخص مسؤول وله قراره وأشكرهم على متابعة العمل في هذه الفترة.

وواصل المرشح نقيبا للمهندسين قائلا: «حدث تحرك عكسي في هذه الفترة، وأُشيع على مستوى الدولة والنقابات الفرعية أن هناك قائمة محددة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وأنا أحترم كل الزملاء وكنت أول داعم لكل المرشحين، وأصبحت في هذه القائمة التي تضم قامات هندسية كبيرة».

وتحدث «ضاحي» عن قائمة مهندسون في حب مصر قائلا: «هذه القائمة محدش فيهم محتاج لا تلميع اجتماعي أو سياسي، ولا دخل للسياسة في النقابة، لكن الناس التي قبلت هذه المسؤولية تريد خدمة المهندسين بشكل تطوعي، لا أقول انتخبوا هذه القائمة لأن مهندسي مصر والناس اللي بتفكر وتعمر وتبني لا تحتاج توجيها من أحد».