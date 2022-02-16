هاني ضاحي: حولنا عجز الميزانية بنقابة المهندسين إلى فائض يقارب مليار جنيه

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح على منصب النقيب، إن هناك قصورا إعلاميا في نقابة المهندسين لأسباب منها جائحة كورونا منذ مارس 2020، موضحا أن النقابة تضم 830 ألف مهندس في مختلف التخصصات بدء من حديثي التخرج حتى رئيس الوزراء.

انتخابات نقابة المهندسبن

ولفت «ضاحي» في كلمته بالمؤتمر المنعقد بنادي المقاولون العرب لقائمة «مهندسون في حب مصر»، إلى أن صندوق المعاشات المصدر الرئيسي لنقابة المهندسين كان به عجز تراكمي وصل 500 مليون جنيه وتم تعويض هذا العجز وسيصل الفائض لمليار جنيه.

وأوضح «ضاحي» أنه كان هناك تحديا كبيرا لتنمية موارد لصندوق المعاشات لأكثر من 165 ألف زميل يستحقون المعاش، وكانت هناك أنشطة نقابية كثير متوقفة، ووضعنا خطة عمل لتنمية الموارد والتنازل عن أى مستحقات لصالح صندوق المعاشات.

وواصل المرشح لمنصب نقيب المهندسين قائلا: «تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قال إننا لم نأخذ بدلات ولا حتى بنزين ولا سيارة من نقابة المهندسين، ضغطنا الانفاق وزودنا الايرادات عبر عدة محاور، منها تحصيل الدمغة الهندسية والمشروعات التي تشهدها مصر خلال آخر 7 سنوات عملاقة تتم في زمن غير مسبوق وبجميع محافظات مصر ويشارك فيها المهندسون ضمن خطة الدولة 2030.

ملف الاستثمار

وأكد ضاحي أن النقابة دخلت في ملف الاستثمار عبر الشركة، حيث لم يكن يتم توزيع الارباح، وألزمنا الشريك الاجنبي بتوزيع الارباح وحصلتها النقابة، ونفس الامر حدث مع شركة المهندس للتامين.

ولفت نقيب المهندسين أيضا إلى حُسن استخدام العائد في استخدام الأوعية الادخارية، فأصبحنا نحصل على أعلى عائد من هذه الشهادات وستحقق النقابة فائضا يقارب مليار جنيه، بحسب تقديره.

الرعاية الطبية ومستشفى بدر

وتطرق هاني ضاحي إلى ملف الرعاية الطبية، قائلا: «تعاقدنا مع دور علاج في مصر والأشعة ومعامل التحاليل مع نسبة خصم غير مسبوقة باستخدام التحول الرقمي والكارت الذكي».

وتحدث نقيب المهندسين المنتهية ولايته عن مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، موضحا أنه عندما تسلم المسؤولية لم يجد دراسة جدوى للمستشفى وأنه لا يجوز التبرع لها وتكلفتها مليار و200 مليون، وتم جمع تبرعات من المهندسين بقيمة 2 مليون جنيه، الحقيقي منها 600 ألف، ما يعني أن التبرعات غير منطقية، كما لا يوجد برنامج زمني للتنفيذ رغم وجود رسومات هندسية.

وواصل «ضاحي» قائلا: طرحت الموضوع على مجلس النقابة وكان الاتجاه وبالاجماع هو إعداد دراسة جدوى اقتصادية وتحويله لمشروع استثماري، على أن يقدم خدمة طبية بأسعار مناسبة للمهندسين.