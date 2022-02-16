أماكن سقوط الأمطار غدا.. وتوقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

تقلبات جوية غير مستقرة تشهدها جميع المحافظات، مساء الجمعة المقبل، إذ إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية توضح في بيان لها أماكن سقوط الأمطار.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون حالة الطقس غدا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، وللدفء على شمال الصعيد وجنوبي سيناء والصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ومن المتوقع سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، والتي جاءت كالتالي:

الخميس17 فبراير: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الجمعة المقبل

الجمعة 18 فبراير: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية شمال الصعيد، تمتد خفيفة إلى الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 19 فبراير: من المتوقع سقوط أمطار على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 20 فبراير: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.