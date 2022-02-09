أماكن سقوط الأمطار غدا.. من خفيفة إلى متوسطة بمحافظات متفرقة
كتب:
منى السعيد
06:42 م | الأربعاء 09 فبراير 2022
أماكن سقوط الأمطار غدا
شهدت البلاد اليوم، موجة من الطقس السيئ، على بعض الأنحاء، حيث شهدت السواحل الشمالية الشرقية والغربية سقوط أمطار متوسطة، ونشاطا للرياح على القاهرة الكبرى، ما جعل عمليات البحث تزداد خلال الساعات الماضية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وذلك حتى يمكن للمواطنين اتخاذ الإجراءات المناسبة.
أماكن سقوط الأمطار غدا
ووفق بيان رسمي للهيئة العامة لـ«الأرصاد»، صدر اليوم الأربعاء، أكدت أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على بعض الأنحاء، وهي كالآتي:
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.
في حين ترتفع تلك النسبة لـ50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث تزداد فرص سقوط أمطار متوسطة.
وتكون هناك فرص لسقوط امطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.
حالة الطقس غدًا
وعن حالة الطقس غدًا الخميس، يقول خبراء الأرصاد، إنه يسود طقس معتدل على جنوب الصعيد، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شمال الصعيد، ويكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وخلال ساعات الليل، يسود على كل الأنحاء، حيث يسود طقس شديد البرودة ويصل لحد الصقيع السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
وقال خبراء الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس الموافق 10 فبراير، كالآتي:
القاهرة 16 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 16 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 11
السلوم 15 10
سيوة 17 10
بورسعيد 17 11
دمياط 16 11
الزقازيق 16 10
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 16 10
رفح 15 10
رأس سدر 16 10
نخل 1503
نويبع 16 15
طابا 16 13
كاترين 13 00
الطور 1810
شرم الشيخ 1913
الغردقة 19 13
مرسى علم 20 12
الفيوم 16 09
بني سويف 1608
المنيا 1606
أسيوط 16 07
سوهاج 16 07
قنا 17 07
الأقصر 18 08
أسوان 19 08
إدفو 1908
أبو سمبل 1908
الوادي الجديد 18 06
شلاتين 25 13
أبو رماد 24 12
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 14