أماكن سقوط الأمطار غدا.. من خفيفة إلى متوسطة بمحافظات متفرقة

شهدت البلاد اليوم، موجة من الطقس السيئ، على بعض الأنحاء، حيث شهدت السواحل الشمالية الشرقية والغربية سقوط أمطار متوسطة، ونشاطا للرياح على القاهرة الكبرى، ما جعل عمليات البحث تزداد خلال الساعات الماضية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وذلك حتى يمكن للمواطنين اتخاذ الإجراءات المناسبة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفق بيان رسمي للهيئة العامة لـ«الأرصاد»، صدر اليوم الأربعاء، أكدت أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على بعض الأنحاء، وهي كالآتي:

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.

في حين ترتفع تلك النسبة لـ50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث تزداد فرص سقوط أمطار متوسطة.

وتكون هناك فرص لسقوط امطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس غدًا الخميس، يقول خبراء الأرصاد، إنه يسود طقس معتدل على جنوب الصعيد، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شمال الصعيد، ويكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وخلال ساعات الليل، يسود على كل الأنحاء، حيث يسود طقس شديد البرودة ويصل لحد الصقيع السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس الموافق 10 فبراير، كالآتي:

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 10

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 10

بورسعيد 17 11

دمياط 16 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 16 10

رفح 15 10

رأس سدر 16 10

نخل 1503

نويبع 16 15

طابا 16 13

كاترين 13 00

الطور 1810

شرم الشيخ 1913

الغردقة 19 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 16 09

بني سويف 1608

المنيا 1606

أسيوط 16 07

سوهاج 16 07

قنا 17 07

الأقصر 18 08

أسوان 19 08

إدفو 1908

أبو سمبل 1908

الوادي الجديد 18 06

شلاتين 25 13

أبو رماد 24 12

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14