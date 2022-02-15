الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار لمدة 48 ساعة.. ذروة الطقس السيئ السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد إلى منخفض جوي متعمق في درجات الجو العليا، سيؤثر على سطح الأرض برياح شمالية رطبة، تتسبب في حالة التقلبات والاضطربات الجوية المنتظرة.

تقلبات جوية لمدة 48 ساعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، إنه بداية من ظهر يوم الجمعة المقبل، ستكون هناك حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى صباح الأحد المقبل، أي أن حالة عدم الاستقرار في الطقس ستكون لمدة 48 ساعة فقط، مشيرة إلى أن كميات الأمطار التي سوف تسقط لم تحدد حتى الآن، متوقعة أن تكون أمطار متفاوتة الشدة، على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى، وتصل إلى محافظات شمال الصعيد.

نشاط الرياح واضطرب الملاحة

أضافت غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا يتراوح ما بين 3-4 درجات، عن معدلاتها في حالة الطقس حاليا، مع وجود نشاط للرياح، يزيد الإحساس بمعدلات انخفاض الحرارة، ويترتب عليها اضطراب في حركة الملاحة البحرية، بسبب ارتفاع معدلات الأمواج.

موعد الإعلان عن كميات الأمطار المتوقعة

أشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الخرائط الخاصة بتنبؤات كميات الأمطار التي تشهدها البلاد في فترة التقلبات، لم تحدد حتى الآن، خاصة أن الخرائط تتغير من وقت لآخر، وبشكل سريع، لهذا سوف نعلن مساء الغد، أو صباح الخميس المقبل كميات الأمطار التي ستسقط خلال هذه الفترة من التغيرات في حالة الطقس.

أمطار على القاهرة والمحافظات

وأوضحت أن هيئة الأرصاد، رغم أنها لم تعلن حاليا عن كميات الأمطار، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة من مكان لآخر، وتبدأ من السواحل الشمالية، ثم محافظات الوجه البحري، وتصل إلى القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، وأن ذروة الحالة الممطرة ستكون ظهر السبت المقبل.