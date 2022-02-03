أماكن سقوط الأمطار اليوم.. غزيرة على 4 محافظات ويصاحبها حبات البرد

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشهدها جميع المناطق، اليوم الخميس، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع تكاثر السحب على السواحل الغربية، يصاحبها سقوط أمطار، تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد في آخر اليوم، وتزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة صباح يوم الجمعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

توقعت الأرصاد، في بيانها، أن تشهد حالة الطقس، نشاطا للرياح الجنوبية الغربية، المثيرة للرمال على شمال البلاد، نتيجة سيطرة منخفض جوي بقيم ضغطية منخفضة على البحر المتوسط، يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، كما تشهد بعض المناطق نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

أوضحت الأرصاد الجوية، خلال استعراضها تفاصيل حالة الطقس، أنه التوقعات تشير إلى تساقط أمطار اليوم الخميس، وتكون متوسطة وتزداد غزارة في المساء، يصاحبها حبات البرد على مناطق: «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

استمرار الأمطار يومي الجمعة والسبت

يستمر سقوط الأمطار الغزيرة غدا الجمعة، أيضا، وتكون رعدية مصحوبة بسقوط حبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون على فترات متقطعة.

وعن يوم السبت، فمن المتوقع سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.