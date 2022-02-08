أماكن سقوط الأمطار غدا.. «هيئة الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من أن البلاد ستشهد حالة من اضطراب الطقس وانخفاض درجات الحرارة غدًا الأربعاء، على معظم الأنحاء، لذلك حظيت «أماكن سقوط الأمطار غدًا»، على نسب مرتفعة من البحث على المحرك العالمي «جوجل»، حتى يتمكن سكان تلك المناطق، من اتخاذ احتياطهم خلال الخروج من المنزل، أو تأجيل مواعيد الخروج.

أماكن سقوط الأمطار غدا

بحسب خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد، فإنه يتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء، التي جاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى، يتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال فترة المساء، بنسبة حدوث 20%.

وعلى جنوب الوجه البحري، ترتفع نسبة سقوط الأمطار الخفيفة لـ 30%.

بينما في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%.

وتكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بنسبة حدوث 40%.

حالة الطقس غدًا

بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد، تكون حالة الطقس، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بينما على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد دافئ، وتنخفض درجات الحرارة لأقل الدرجات على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس شديد البرودة، ويصل لدرجة الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء والمناطق، ما عدا جنوب الصعيد فقط، ويكون الجو غائم جزئيًا على البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 08.