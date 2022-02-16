نقابة الموسيقيين ترد على عمر كمال: كذاب ولن يفلت من الحساب

كذّب الكاتب طارق مرتضى، المتحدث باسم مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، تصريحات عمر كمال، مطرب المهرجانات، بعد تصريحاته التي نفى فيها إهانة نقيب الموسيقيين في بث مباشر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل يومين.

عمر كمال أقدم على محاوله فاشلة لتضليل الرأي العام

وقال «مرتضى»، في بيانٍ صحفي، إنّ «عمر كمال يكذب ويتجمل، وحذفه الفيديو الذي احتوى على ألفاظ خارجة وأهان فيه الرموز الفنية لا يعفيه من المسؤولية، لأنه أقدم على الفعل، وعندما لم يأتِ الحذف بثمارٍ إيجابية معه، قرر توجيه الرأي العام إلى أن الخطأ الوحيد في الفيديو ذكر اسم الفنان هاني شاكر دون وصفه بكلمة أستاذ، وهذه محاولات مغايرة للحقيقة، ومحاوله فاشلة لتبرئة نفسه وتضليل الرأي العام».

إحالة عمر كمال للتحقيق بعد إهانة الرموز الفنية

وتابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أنّ «عمر كمال أعاد تسريب الفيديو على السوشيال ميديا، بعد عمل مونتاج، واستقطع منه الألفاظ وعبارات إهانه الرموز الفنية الكبيرة في محاولة أخرى لتضليل الرأي العام».

وأكد أن «النقابة اتخذت الإجراء القانوني حيال عمر كمال بالإيقاف، والتحويل للتحقيق بتهمة إهانه الرموز الفنية الكبيرة، في فيديو لايف نُشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي».

طارق مرتضى يُطالب حمو بيكا بتقديم بلاغ للنيابة العامة

وأشار «مرتضى» إلى الاتهامات التي وجهها مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إلى مجلس نقابة الموسيقيين، بأنهم يحصلون منهم على مبالغ مالية بشكل غير قانوني، قائلًا: إنّ «سياسة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية واضحة ومعلنة ضد الفساد»، مطالبًا حمو بيكا بتقديم ما لديه من مستندات تؤكد هذه الاتهامات إلى النيابة العامة، مؤكدًا: «سأكون أول المصطفين مع بلاغه ضد الفساد».

وأضاف أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أعلن أنه لا تراجع عن حماية المهنة والمجتمع من حالة الإسفاف والتردي التي تفشت مؤخرًا.