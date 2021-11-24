إسعاد يونس تنفي تصريحا منسوبا لها عن قرارات نقابة الموسيقيين

نفت الفنانة إسعاد يونس ما تردد عن تعليقها على أزمة نقابة الموسيقيين تصاريح الغناء التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

إسعاد يونس تنفي الرد على قرارات نقابة الموسيقيين

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «منتشر علي فيسبوك تصريح منسوب لي زورا بشأن نقابة الموسيقيين وتصاريح الغناء، بصرف النظر عما يحمله هذا البوست من رأي أتفق أو أختلف معه أو يتفق ويختلف معه من يقرأه، فأنا لم أكتبه وعادة لا أصيغ الكلام بهذه الديباجات العدوانية مع أو ضد».

وأضافت: «هذه صفحتي الرسمية التي تحمل العلامة الزرقاء، وهي الوحيدة التي تعبر عني، غير هذا هو محض تلفيق بصرف النظر عن محتواه».

نقابة الموسيقيين توقف 19 مطربا

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قال في بيان صحفي، إن قرار منع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء يعود إلى أكثر من شهرين، وأضيف عدد من الأسماء بعد اختبار بعضهم، مؤكدًا أن النقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني.

كما قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إيقاف الفنان حسن أبو الروس، لمدة 15 يومًا من وقت إصدار القرار، وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب عدم دفعه رسوم ونسب النقابة.

وكان حسن أبو الروس، مثل أمام لجنة من مجلس النقابة، للتحقيق معه، وشارك فيها علاء عامر، وحمادة أبو اليزيد، وسعد متولي.