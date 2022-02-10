حمو بيكا: نقابة الموسيقيين ظلمتني.. ولما الرقابة تفتش عندهم هعرف أخد حقي

زعم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أنّه تعرض لظلم كبير من قِبل نقابة المهن الموسيقية بسبب منعه من الغناء، وأضاف أنّ وكيل أعمال السابق مصطفى دولسيكا وشريكه في محل تجاري، ظلمه أيضا.

بيكا: أنا بتعرض لظلم كبير

وقال بيكا، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «أنا مش شغال في مصر وشغلي كله بره مصر، وبلدنا فيها قانون وأنا باخد حقي بالقانون، بلدنا فيها ناس عظيمة في مجلس الشعب وهوصل صوتي لأعلى حاجة، في ظلم في النقابة وافترا وده ميرضيش ربنا، وبكرا هفتح لايف وهوريكم ورايا كام واحد بياكل عيش».

وأضاف مؤدي المهرجانات، أنّه يملك الحق في التعبير عن رأيه، وفقا لما نصّ عليه الدستور المصري: «أنا مش بنام، وطول ما أنا مظلوم حقي جاي ومش هتقولوا عليّ تاني بلطجة، أنا ليّ حرية الرأي والتعبير والنشر في الدستور اللي إحنا مضينا عليه».

دمرتوا حياتي ومستقبلي

وتابع: «كل ظالم ومفتري له يوم، وكل واحد جه عليّ ووقف حياتي ومستقبلي حابب أقوله إن له يوم وبإذن الله هشوفه فيك وفي أعز ما عندك، زي ما أنت وقفت حياتي ودمرت مستقبلي ودمرت مستقبل الناس اللي معايا دي بإذن الله، وبحق حبيبك النبي وأشوف فيك يوم».

دولة القانون هتجيب لي حقي

وأردف: «دولة القانون هتجيب لي حقي، والرقابة لما تخش تفتش عندك وتعرف أنتوا عاملين إيه أنا هعرف أخد حقي، وبعدها مش عاوز أغني تاني، ولما أكشف إن انتوا ظالمينّي مش عاوز أشتغل في البلد دي تاني، ومش عاوز أمسك مايك تاني، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد جه عليّ، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اتكلم عليّ كلمة مش حلوة، وفي كل واحد ظلمني، وحسبي الله ونعم الوكيل فيّ لو ظلمت حد».

وواصل دعاءه على من قال إنّهم ظلموه: «أشوف فيكم يوم وأكون منصور، ومش هسامح أي حد ظلمني يوم القيامة، يا نعيش بكرامتنا يا نموت أحسن، ويا نعيش رجالة ويا نموت أحسن، ما عاش اللي هيكسر عيني ولاّ يذلني، عشت وتد وراجل وهموت راجل وأنا جبل ومش هيهزني ريح وهفضل واقف على أرض صلبة ومحدش هيهزني، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد جه عليّ ومشفش فيكم خير ولا يوم عدل وبكرة تشوفوني وتصقفوا».