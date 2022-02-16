الطيران المدني: الحجر الصحي للمعتمرين بالسعودية مسئولية شركات السياحة

قال الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، إنه في ضوء الأوضاع الصحية الراهنة على مستوى أنحاء العالم، فإن كل برامج المعتمرين المصريين لهذا العام، ستكون متضمنة حجز فترة الحجر الصحي المؤسسي بالممملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن حجز فترة حجر المعتمرين ستكون بأحد الفنادق السعودية المصرح لها بذلك، على أن يكون الحجز مسئولية شركات السياحة المصرية المنظمة لبرامج العمرة.

وأضاف نوير، خلال الكتاب الدوري الذي تم تعميمه على كل شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة في المطارات المصرية، أن وزارة السياحة والآثار خاطبت سلطة الطيران المدني المصرية في ضوء بدء موسم العمرة للعام الهجري الحالي 1443، والإجراءات والضوابط المتبعة لتنظيم برامج العمرة، للسماح لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بحجز فترة الحجر الصحى المؤسسي لمعتمريها بالمملكة العربية السعودية.

مدة الحجر الصحى تتراوح بين 3-5 أيام

أوضح حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن كافة برامج العمرة لهذا العام ستتضمن فترة حجر صحي للمعتمرين، لمدة تتراوح ما بين 3-5 أيام بأحد الفنادق السعودية المصرح لها بذلك، لافتا إلى أن الشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، ستكون مسؤولة عن حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين، سواء في مكة أو جدة أو المدينة المنورة، وفقا لما يتراءى لها.

وأشار عنبي لـ«الوطن» إلى أن غالبية شركات السياحة ستحجز فترة الحجر لمعتمريها بفنادق الإقامة في مكة أو المدينة، والتي سيستكمل المعتمرين فترة إقامتهم بها، مؤكدا أن إقامة المعتمرين خلال فترة الحجر الصحى المؤسسي بالسعودية، ستكون شاملة الوجبات الغذائية الثلاث: «الفطار - الغداء - العشاء».

رحلات العمرة لن تبدأ قبل أول مارس المقبل

كشف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه وفقا لإجراءات تسجيل البرامج والخدمات على البوابة المصرية للعمرة، فضلا عن دفع بعض الرسوم بالمنصة السعودية للعمرة، فإن أول رحلات العمرة لهذا العام، لن تنطلق قبل بداية شهر مارس المقبل.

وأكد عنبي، أن غرفة شركات السياحة، منحت فرصة لشركات السياحة التي لن تستطيع تنظيم حصتها من تأشيرات العمرة خلال شهر رجب، والمحددة بـ15 تأشيرة، لتأخر بدء الرحلات، بدمجها مع حصتها من تأشيرات العمرة خلال شهر شعبان، شريطة أن يعود كل المعتمرين قبل بداية شهر رمضان.