موعد عودة عمر كمال إلى مصر للتحقيق معه

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة موعد عودة عمر كمال إلى مصر، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإحياء عدد من الحفلات هناك على مدار شهر فبراير الجاري.

نقابة الموسيقيين تنتظر عودة عمر كمال إلى مصر للتحقيق معه

وتنتظر نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، موعد عودة عمر كمال إلى مصر، وذلك للتحقيق معه، في ضوء إهانته لرموز فنية على رأسهم نقيب الموسيقيين، عبر بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حفلات عمر كمال في مارس المقبل

وكشف مصدر لـ«الوطن»، موعد عودة عمر كمال إلى مصر، وذلك 7 مارس المُقبل بعد نهاية جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يسافر إلى البحرين 11 من الشهر نفسه لإحياء حفل غنائي هناك.

وكشف المصدر عن جدول حفلات عمر كمال في مارس المقبل، وهي:

- 11 مارس في البحرين

- 15 و16 في المملكة العربية السعودية

- 17 مارس في تركيا

- 19 مارس في جزيرة مالطا

- 23 مارس في ألمانيا

- 27 مارس في فرنسا

يذكر أنّ عمر كمال، طرح قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنيته الجديدة التي تجمعه بـ كوكسال بابا، وتحمل اسم البنات، وهي من غناء وألحان عمر كمال، وكلمات عمرو قطب، وتوزيع أبو عبير.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية، أمس الثلاثاء، عن وقف عمر كمال عن الغناء، وإحالته للتحقيق، لاتهامه بإهانة رموز فنية، عبر بث مباشر له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.