رئيس الوزراء: آخر تحريك لسعر رغيف الخبز في مصر كان 1988

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ آخر تحريك لسعر رغيف الخبز في مصر كان عام 1988، وأصبح سعره «5 صاغ»، حينما كانت تكلفته 17 قرشًا، وتكلفة الرغيف على الدولة حالياً 65 قرشاً.

ندرس السيناريوهات والاحتمالات بهدف الوصول للفئات المهمشة والفقيرة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، «ندرس كل السيناريوهات والاحتمالات، بهدف الوصول للفئات المهمشة والفقيرة، وعدم وجود تأثير كبير عليها».

وأوضح مدبولي أنّ الحكومة تدرس السيناريوهات حالياً وتراجع الخبراء، موضحاً أن هذا بهدف حماية الفئات المهمشة ممن تأخذ معاشات تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والفئات غير القادرة، لافتًا إلى أنَّ الحكومة تريد أن تطمئن حينما تأخذ أي خطوة في هذا الملف، حتى نضمن عدم تضرر الفئات الأكثر فقراً بقدر الإمكان.

تحرك طفيف في سعر رغيف الخبز بعد الرجوع للخبراء

وأشار إلى «أننا نريد لا نريد أن نكرر الأمر مرة أخرى لتظل الأمور 30 سنة على ما هي عليها، و«تخرب الدنيا»، مشيراً إلى أنَّ هناك تفكير في وجود نوع من التحرك الطفيف، وسيظل هناك دعم «مش قليل»، لكن «دعم كبير»، موضحًا أنَّ الدولة تدرس هذا الأمر بشكل متكامل، وتجلس مع خبراء كثر، حتى يتمّ تطبيق هذا الموضوع بقدر كبير من الاطمئنان.