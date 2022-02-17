أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 17-2-2022

البحث عن نضارة البشرة واحدة من أهم الاهتمامات التي تحظى بها السيدات، وتحديدًا خلال فترة تغير الفصول حيث اصابة الوجة بالجفاف، لذا يقبلن يوميا على متابعة أسعار الفاكهة لتناولها، فضلا عن أنها تدخل في الكثير من أطباق الحلوى، فتناولها يمد الجسم بالطاقة والحيوية والعناصر الغذائية اللازمة للجسم من فيتامينات وغيرها كفيتامين سي وأ و د التي يحتاجها الجسم يوميا بكميات محدودة وتوفرها الفاكهة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية في أسواق منطقتي الدقي وإمبابة، اليوم الخميس الموافق 17 فبراير.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر الكمثرى المستوردة إلى نحو 25 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا، فما جاء سعر البرتقال اليوم ليتراوح سعره بين 6 و10 جنيهات وذلك بالنسبة للبرتقال أبو سرة.

ووصل سعر البرتقال السكري اليوم ليتراوح بين 8 و10 جنيهات، كما تراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و10 جنيهات، ووصل سعر حبة الأناناس اليوم في الأسواق إلى 35 جنيها، فيما شهد سعر البرتقال البلدي ليسجل نحو 6 جنيهات، كما يصل إلى 8 جنيهات في بعض المناطق، وتتعدد الأصناف من البرتقال أيضا، ويحرص العديد من الأشخاص على شرائه في ظل غنائه بـ فيتامين سي، ومن ضمن الأصناف البرتقال أبو سرة والذي تراوح سعره بين 6 و10 جنيهات.

واخيرا تراوح سعر التفاح الجولدن اليوم بين 17 و19 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، وبالنسبة للتفاح الأمريكي، فقد تراوح سعره اليوم بين 17 و23 جنيهًا، كما تراوح سعر الجوافة اليوم بين 6 و10 جنيهات، ويتراوح سعر الرمان ما بين 6 و9 جنيهات.