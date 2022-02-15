أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 15-2-2022

يقبل على شرائها العديد من الأشخاص، فلا يستغني عنها بيت في كافة أنحاء العالم، فالفاكهة أمر هام وضروري تناوله لصحة الإنسان، فهي تمده بالطاقة والحيوية والعناصر الغذائية اللازمة للجسم من فيتامينات وغيرها، لذا تبحث العديد من ربات البيوت عن سعر الفاكهة يوميا لشرائها وإعداد ميزانية خاصة لها.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا وتوجيه الأطباء نصائحهم للناس لتناولها كثيرا خلال تلك الفترة، واهتمام الكثيرين بها بالفعل، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية في أسواق منطقتي الدقي وإمبابة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

يقبل الكثيرون على شراء البرتقال، والذي تراوح سعره اليوم بين 6 و10 جنيهات وذلك بالنسبة للبرتقال أبو سرة، كما يتراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر الكمثرى المستوردة إلى نحو 25 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا.

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات، كما يصل إلى 8 جنيهات في بعض المناطق، وتتعدد الأصناف من البرتقال أيضا، ويحرص العديد من الأشخاص على شرائه في ظل غنائه بفيتامين سي، ومن ضمن الأصناف البرتقال أبو سرة والذي تراوح سعره بين 6 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر البرتقال السكري اليوم بين 8 و10 جنيهات، كما تراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و10 جنيهات، ووصل سعر حبة الأناناس اليوم في الأسواق إلى 35 جنيها.

وبالنسبة للتفاح الأمريكي، فقد تراوح سعره اليوم بين 17 و23 جنيهًا، كما تراوح سعر الجوافة اليوم بين 6 و10 جنيهات، ويتراوح سعر الرمان ما بين 6 و9 جنيهات، وتراوح سعر التفاح الجولدن اليوم بين 17 و19 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا.