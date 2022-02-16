لاعب «ملوي» لـ عصام السقا بعد توفير طرف صناعي له: ربنا يجبر بخاطرك

حرص الفنان عصام السقا، على تقديم الدعم لشريف الإنجليزي، لاعب مركز شباب ناصر ملوي بالمنيا السابق، بعد بتر قدمه اليمنى نتيجة إصابته بورم سرطاني في الركبة، إذ لم يكن لدى اللاعب صاحب الـ31 عاما أي مصدر آخر للرزق ينفق منه على أسرته.

دعم عصام السقا لشريف الإنجليزي

وتكفل «السقا»، بتوفير طرف صناعي للاعب، بالإضافة إلى دعمه معنويًا باختيار اسمه في دور مسلسله «إلا أنا» ضمن قصة «حكايتي مع الزمان».

وكشف شريف الإنجليزي، في حديثه مع «الوطن» أوجه الدعم التي قدمها له الفنان عصام السقا، قائلا إنه وفر الطرف الصناعي له على نفقته الخاصة، بجانب تكفله بتكاليف جلسات العلاج في القاهرة.

لاعب ملوي لـ«السقا»: ربنا يجبر بخاطرك

«ربنا يباركلي فيك ويفرحك ويجبر بخاطرك»، بهذه الكلمات عبر «الإنجليزي» عن شكره وامتنانه للفنان، على دعمه ومساعدته المستمرة له، موضحًا: «علطول كان يجيلي المستشفى يزورن، ودفعلي سنة مقدم لإيجار سكني».

واعتاد الفنان عصام السقا، على مساعدة أهالي بلدته في ملوي، بحسب ما ذكره اللاعب شريف الإنجليزي مضيفًا: «مبيسبناش وأي حد محتاج حاجة مبيتأخرش عليه، وبعتبره أخويا».

تفاصيل بتر قدم شريف الإنجليزي لاعب ملوي

وودع شريف الإنجليزي الملاعب بعد 16 عامًا قضاها في حب كرة القدم، تنقل خلالها بين عدد من الفرق وهي: «ملوي، منفلوط، ألمونيوم نجع حمادي، القليوبية ممتاز ب وأبوتيج».

وتعرض اللاعب لإصابة خلال مباراة ناصر ملوي وسمالوط، خلال الاشتباك في كرة عالية مشتركة، سمع بعدها صوت «طقطقة» في الظهر، وبدأ يشعر بآلام خلال الركض، وبعد توجهه لأكثر من طبيب، اختلفت تشخيصاتهم ما بين «التهابات في الأعصاب، وقطع في الغضروف وخشونة».

لم يسترح شريف الإنجليزي، على العلاج فتوجه إلى طبيب عظام، الذي أكد له أنه يعاني كسرًا في عظمة الشظية تسبب له في ورم خبيث، وبعد تحويله إلى كلية طب قصر العيني اكتشف أنه لا بديل سوى بتر قدمه.