وظائف الهيئة العامة للرقابة المالية.. الشروط وخطوات التقديم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن حاجتها لمحامين للعمل بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة عن طريق الندب من الجهات والهيئات الحكومية أو التعاقد، منوهة بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها للتقديم، فضلا عن شروط للندب وكذلك للتعاقد.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للرقابة المالية 2022

ووفقا لما هو معلن بالموقع الرسمي لـ الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شروط الندب والتعاقد وإجراءات التقديم جاءت على النحو التالي:

شروط الندب

- أن يكون شاغلا وظيفة عضو إدارة قانونية بإحدي الجهات الحكومية أو الهيئات العامة.

- أن يكون من خريجي إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد، ويفضل أن يكون حاصلا على دراسات عليا.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المحاماة، ومقيد بنقابة المحامين «ابتدائي على الأقل».

- ألا يزيد السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم.

- أن يكون المنتدب حاصلا على تقرير كفاية لا يقل عن جيد من واقع آخر تفتيش فني مع تقديم بيان حالة وظيفية معتمد.

شروط التعاقد

- أن يكون من خريجي إحدى كليات الحقوق أو كلية الشريعة والقانون بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد، ويفضل الحاصل على دراسات عليا.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المحاماة، ومقيد بنقابة المحامين «ابتدائي على الأقل».

- ألا يزيد السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم.

إجراءات التقديم للوظيفة

الفترة الزمنية المحددة لتلقي الطلبات خلال 14 يوما من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد انقضاء المهلة المذكورة.

تقوم لجنة مختصة بمراجعة الطلبات المقدمة لتحديد ملائمة مهارات وخبرات المتقدمين، ومدى مطابقة المتقدمين للشروط المطلوبة.

يتم دعوة المتأهلين للمقابلات الشخصية وإجراء الاختبارات اللازمة واختيار أفضل المتقدمين للتعاقد وتحديد تاريخ بداية العمل.

كيفية التقديم لوظائف الهيئة العامة للرقابة المالية 2022

يتم التقديم للوظائف المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق استخدام الرابط أدنى الوظائف المطلوبة فكل وظيفة مخصص لها رابط للتقديم.