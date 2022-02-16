إنهاء إجراءات تعيين 1750 مهندسا وفنيا في وظائف السكة الحديد مطلع 2023

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، إنّ نتيجة مسابقة وظائف السكة الحديد 2021 أُعلنت في 23 ديسمبر الماضي، وكل من فاز في المسابقة استقبل رسالة عبر واتساب الخاص به بفوزه في المسابقة، وتجهيز أوراقه الخاصة لبدء إجراءات التعيين، موضحا أنّ مسابقة وظائف السكة الحديد تمت بصورة حضارية لجميع المتقدمين لأداء الاختبارات.

تعيين الفائزين الـ1750 في وظائف السكة الحديد مطلع 2023

وكشف حسين لـ«الوطن»، عن أنّه جارٍ تدريب الفائزين في مسابقة وظائف السكة الحديد 2021، قبل إنهاء إجراءات تعيينهم، قائلا: «سيتم إنهاء إجراءات تعيين 1750 مهندسيا وفنيا في وظائف السكة الحديد مطلع 2023، والهيئة تعمل على ضخ دماء جديدة في العديد من الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، للنهوض بمنظومة السكة الحديد، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين».

تعيين 250 مهندسا في وظائف السكة الحديد 2021

وقال نائب رئيس السكة الحديد، إنّه سيتم تعيين 250 مهندسا فازوا بمسابقة وظائف السكة الحديد 2021، في العديد من مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنّ الاختبارات تمت بشكل منضبط وطبيعي، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة المتسابقين، من خطر الإصابة بمتحور أوميكرون.

تعيين 1500 فنيا في وظائف السكة الحديد 2021

ونوها حسين، بأنّه سيتم تعيين 1500 فني في وظائف السكة الحديد 2021، والذين جرى اختيارهم، حيث سيتم تعيينهم مطلع 2023 كعمال مزلقانات وكمسارية ومشرفي قطارات وصرافي تذاكر وعمال أبراج إشارات وتحويلات، موضحا أنّ الهيئة تنفذ بشكل يومي جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة متحور أوميكرون، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار الفيروس.