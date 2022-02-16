وظائف وزارة الري الجديدة.. اعرف كيفية التقديم وأبرز الشروط

دائما ما يكثر البحث عن الوظائف المختلفة، وتحظى الوظائف باهتمام الكثيرين، آخرها ما أعلنه عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث كشف عن حاجة وزارة الري لشغل وظائف جديدة وتخصصات متعددة، بداية من 20 فبراير حتى 3 مارس المقبل، هو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية وفق بوابة الوظائف الحكومية.

ونوضح فيما يلي كيفية التقديم على هذه الوظائف وأبرز التخصصات المتاحة، وشروط التقديم وظائف وزارة الري الجديدة.

كيفية التقديم لوظائف وزارة الري

ويتم التقديم إلكترونيًا في وظائف وزارة الري عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، ثم الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، مع رفع أصول المستندات التي تطلبها الوزارة عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg فقط ملونة ولا تزيد عن 1 ميجا، وذلك بعد التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وبعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع، وهو مبلغ قدره 22 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع ببنوك «الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120.

وتم الكشف عن حاجة وزارة الري عن حاجتها لتعيين 240 في وظيفة مهندس بعدد من التخصصات وهي كما يلي:

29 مهندس ميكانيكا

15 كهرباء

190 مدني

2 اتصالات

4 حاسب آلي

شروط وظائف وزارة الري 2022

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها بوظائف وزارى الري، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، كما يرفض المتقدم الذي حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو يكون قد تم فصله من العمل بحكم أو قرار تأديبي نهائي، كما يشترط لا يزيد السن عن 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة، وأن يكون مقيد بنقابة المهندسين، وأن يجتاز الامتحانات المقررة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الري 2022

صورة شخصية للمتقدم.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «وجهين بحسب الأحوال».

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة كارنيه نقابة المهندسين.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.

- صورة من إيصال الإيداع.