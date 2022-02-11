أسعار البنزين في المملكة طبقا لـ أرامكو السعودية

أوضحت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين لشهر فبراير الجاري، لتكون كالتالي: بنزين 91 سعر اللتر بـ 2.18 ريال سعودي، وبنزين 95 سعر اللتر بـ 2.33 ريال، والكيروسين بـ 0.70، وغاز البترول المسال سعر اللتر 0.75، والديزل سعر اللتر بـ 0.63، وذلك حسبما جاء على الموقع الرسمي لشركة أرامكو السعودية.

أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين.. وتؤكد: نوفر أفضل أنواع الوقود لجميع السيارات

وإلى جانب إعلانها عن أسعار البنزين لهذا الشهر، أكدت شركة أرامكو السعودية أنها توفر أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، مشيرة إلى أنه يتوافر وقود البنزين بنوعية 91 و95، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة العربية السعودية، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخ، مؤكدة أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوها من الرصاص.

أرامكو السعودية تنصح المستهلكين باختيار نوع البنزين المناسب لسياراتهم

وتحت عنوان: اختر الوقود المناسب لسيارتك، أوضحت أرامكو السعودية أنه قبل عام 2006 كان هناك نوع واحد من البنزين وهو البنزين 95، لكن وفي العام نفسه تبين أن معظم السيارات في المملكة على اختلاف أنواعها لا تحتاج مثل هذا الصنف العالي من البنزين، لذلك تمت إضافة البنزين 91 المتوافق مع احتياجات المستهلكين الفعلية في المملكة.

وأكدت أرامكو السعودية أن استخدام بنزين ذي رقم أوكتان أقل من الذي أوصى به المصنّع، قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل؛ لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان، في محرك يتطلب أوكتان أعلى، إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أية أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.