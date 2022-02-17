حظك اليوم برج القوس الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا

أنثى برج القوس من السيدات التي تحصل على حب كل من يقابلها؛ فهي من النساء التي تتسم بالبراءة والطفولة، كما أن هذه المولودة تتميز بابتسامتها الجذابة، ولديها ثقة عالية بذاتها، وتملك روحا حلوة حرة لا تقبل أحد يتحكم بها؛ فهي تبحث عن سعادتها المطلقة، ولا تقبل أن ينازعها أحد عليها، فلا تهتم بما يُفكّر الناس به؛ إذ تفعل ما تريد وقتما تريد.

كما يعرف عن مولود برج القوس أنه من الأبراج الهوائية التي يتبدل مزاجها بين الحين والآخر؛ لذا يستغرب البعض تصرفاتهم؛ فتارة تجدهم سعداء وفي نفس اللحظة يرتسم الحزن على وحوههم، كما أنهم رومانسيون يميلون لإظهار مشاعرهم للطرف الآخر، خاصة أنهم مهتمون بالمغامرات، والبحث عن كل ما هو جديد، والسفر، والتهور والاندفاع نحو استكشاف أماكن جديدة وأشخاص جدد للاستمتاع.

ولأصحاب برج القوس، المهتمين بالفلك وحركة الشمس والقمر، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

لا يحمل الطالع لأصحاب برج القوس أخبارا سارة؛ فالقمر في وضع معاكس، ما يجعلك حساسا جدا، ويتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.

ويطالب الفلك مولود البرج الهوائي بضرورة أن يجرى التحكم في حساسيتهم المفرطة، التي قد تؤدي بهم للخسائر على كافة المستويات العملية والمهنية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والعائلي يميل اليوم أصحاب القوس للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك، وعليك أن تكون معتدلا.

الذوق وأنثى القوس

تتمتع مولودة برج القوس بشخصية أنيقة في منزلها، كما أنها تفضل الحياة في القرى أكثر من المدن، وعن ملابسها وذوقها فهي تفضل ارتداء الملابس المريحة، وتفضل الجينز الواسع، والتنانير الطويلة، البدلات الرياضية، وتضع القليل من المكياج، ومن النادر أن ترتدي المجوهرات، فهي بسيطة وتحب أن يراها النّاس على طبيعتها شأنها شأن برج الدلو الذي يتقاسم معها تلك الصفات.

وأبرز مشاهير هذا البرج كل من الروائي الراحل نجيب محفوظ، والفنانة ماجدة الرومي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وبراد بيت والفنانة لبلبة والفنانة شويكار.