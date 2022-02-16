غياب الفنانين عن عزاء الموجي الصغير وحضور أصدقائه من خارج الوسط الفني

يقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، عزاء الموسيقار الموجي الصغير نجل الفنان محمد الموجي، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، وفق ما أعلنت شقيقته غنوة الموجي، عبر حسابها على «فيس بوك».

عزاء الموجي الصغير

ورغم مرور نحو 3 ساعات على بدء عزاء الموجي الصغير، إلا أنه لم يحضر أحد من الفنانين أو مندوبي نقابة المهن الموسيقية، واقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء من خارج الوسط الفني.

هاني شاكر ينعى الموجي الصغير

وقال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في بيان صحفي، نعى فيه الراحل الموجي الصغير، يوم الوفاة: «ننعى ببالغ الحزن والأسى الملحن الراحل الموجي الصغير، بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين، وهو ابن القدير الراحل محمد الموجي، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه، ولأهله الصبر والسلوان».

كما نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الموجي الصغير، وقالت إن أعماله شكلت جزءًا من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، وذلك بجانب كونه صاحب شخصية فنية متفردة.

ومن أبرز الفنانين الذي تعاون معهم الموجي الصغير فنيا هاني شاكر، محمد الحلو وسميرة سعيد.