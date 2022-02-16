نصائح طبية للخارجين من العزل بعد 5 أيام.. مارسوا الحياة بشكل طبيعي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن المصابين بفيروس كورونا دون ظهور أعراض تنتهي مدة العزل الخاص بهم بعد مرور 5 أيام على إيجابية الاختبار، لطالما لم يظهر أي عرض خلالها، ولكن تبقى العودة لممارسة العمل بعد انتهاء مدة العزل، ولا تحتاج الحالة لإجراء الفحوصات المعملية «Rapid Antigen Test, PCR ID NOW»، وذلك خلال مشاركته بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

أعراض تمتد فيها مدة العزل

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إنه في حالة استمرار الأعراض على مصاب كورونا يجب عرضه على أقرب طبييب؛ لتحديد ما لديه، مضيفة أن الأهم ألا يعاني من أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة، وفي حالة ظهور تلك الأعراض عليه تمتد فترة العزل لفترة أطول من ذلك.

وأضافت «عبد الوهاب» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في بداية الإصابة بفيروس كورونا لابد من إجراء التحاليل الكاملة، وكذلك بعد زوال عدوى الفيروس حتى يتأكد المصاب أنها لم تؤثر على وظائف أعضاء جسده، خاصة إذا كان يعاني من مرض مزمن مثل «الضغط، السكر، السرطانات» أو كبار السن ومصابي المناعة الذاتية.

نصائح بعد الخروج من العزل

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، إلى أنه في حالة العودة لممارسة العمل بعد الخروج من العزل، لابد على المتعافي من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية في كل الأماكن التي يتواجد بها، مضيفة أنه في حالة ظهور أي عرض يعود للطبيب، ويلتزم المنزل مجددًا، وينتظر أسبوعين في العزل، وبعدها يجري الفحوصات والتحاليل اللازمة، وإذا كانت نتيجتها طبيعية يعود لممارسة حياته بشكل طبيعي.

ووفرت الحكومة الجرعة التعزيزية للقاحات كورونا بعد 3 أشهر من تلقي التطعيم بالجرعة الثانية لمن هم فوق 65 عاما، حسبما ذكر «خالد عبدالغفار»، ومد مهلة تلقي الجرعة لمدة شهرين بعد إرسال الرسالة، مع توفير أدوية «مولنوبيرافير» واختبار Rapid antigen test بالصيدليات الحكومية.