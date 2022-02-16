«العليا للفيروسات»: اختفاء الوعي لدى المواطنين ساهم في انتشار كورونا

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أحد أسباب انتشار فيروس كورونا بين المواطنين خلال الفترة الحالية، قائلة: «هناك بعض الأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم أعراض شديدة، تعاملوا معها بمبالاة وتهاون، فأدى ذلك إلى انتشار المرض، وتعريض البعض للخطر»، مناشدة أي شخص تظهر عليه أعراض المرض البقاء في المنزل، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل، للتأكد من الإصابة أو عدمها، حفاظا على حياة الآخرين، وعدم تعريضها للخطر.

الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وأضافت عضو اللجنة العليا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب على المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحة أن التطعيم ساهم في الحد من انتشار المرض، مشيرة إلى أن غير المطعمين أكثر عرضة لخطر كورونا، وهناك اختفاء للوعي الصحي أحد عوامل انتشار المرض.

مضاعفات خطيرة تضر بصحة الإنسان

وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالعادات الغذائية الصحية السليمة ولعب الرياضة، والتهوية الجيدة للمنزل، وتجنب الحصول على أية أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب، منعا لحدوث أي مضاعفات خطيرة تضر بصحة الإنسان، منوهة بأن الفترة الحالية تشهد تردد مابين الزيادة في أعداد الإصابات والانخفاض التدريجي، حتى نهاية الشهر الجاري.